Мартинюка звільнили з посади голови МінАП

Міністерство очолить Ольга Трофімцева

Кабинет министров Украины уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

Сообщается, что правительство уволило Мартынюка. Также сообщается, что исполняющим обязанности министра аграрной политики и продовольствия назначили Ольгу Трофимцеву.

Напомним, Кабинет министров Украина назначил Максима Мартынюка временно исполняющим обязанности министра аграрной политики и продовольствия в декабре 2018 года. До этого в конце ноября Верховная рада Украины 22 ноября отправила в отставку министра Тараса Кутового, который подал заявление более года назад и фактически не исполнял обязанности.

Отметим, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло Мартынюку предписание в отношении главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей Владимира Лапы, который не принял меры относительно урегулирования конфликта интересов.