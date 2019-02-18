Мартинюк після звільнення продовжує контролювати МінАП, - джерело

Фото: Максим Мартинюк (land.gov.ua)

В оточенні Порошенка заявили, що "міністерством керує людина Мартинюка"

Колишній виконуючий обов'язки міністра агрополітики та продовольства Максим Мартинюк продовжує контролювати міністерство. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Дружба за розрахунком: як Петро Порошенко шукав політичних союзників перед виборами".

Зокрема, один із впливових членів команди президента Петра Порошенка, не вдаючись у деталі, зазначив, що Мартинюк продовжує контролювати міністерство.

"Мартинюк продовжує контролювати міністерство, зараз міністерством керує його людина. Сам він звільнився, щоб займатися якимись питаннями Гройсмана", - пояснило джерело.

Зазначимо, Мартинюк вважається близьким до чинного прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Передбачалося, що звільненням міністра команді Порошенка вдалося переконати мера Києва і лідера партії БПП Віталія Кличка підтримати президента на виборах 2019. За деякими даними, МінАП повернули до орбіти УДАРу.

Нагадаємо, 6 лютого Кабінет міністрів України звільнив Мартинюка. Виконуючим обов'язки міністра аграрної політики і продовольства призначили Ольгу Трофимцеву.

Зазначимо, у Порошенка розповіли деталі союзу з Гройсманом перед виборами.