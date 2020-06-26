Швейцарський суд засудив до в’язниці екс-нардепа Мартиненка, - "Схеми"

Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

Мартиненка засудили до 28 місяців ув’язнення, його спільник отримав 2 роки в’язниці

Суд у Швейцарії визнав винним колишнього народного депутата Миколу Мартиненка у відмиванні 2,8 млн євро. Його засудили до 28 місяців ув’язнення.

Про це повідомляють "Схеми".

Крім Мартиненка швейцарський суд визнав винним ще одного українця - Павла Скаленка, який фігурує також в українському кримінальному провадженні НАБУ та САП.

Мартиненка засудили до покарання у вигляді 28 місяців ув’язнення, 12 з яких - "безумовного відбування", Скаленка - до 24 місяців ув’язнення.

Обох засуджених підозрювали у відкритті рахунків у швейцарських банках, з яких купувалося нерухоме майно та активи у Швейцарії та інших країнах. Таким чином відмивалися кошти, отримані незаконним шляхом в Україні та Чехії.

Вважається, що Мартиненко організував відкриття цих рахунків у рамках підготовки до відмивання грошей. Спочатку він доручив Скаленку створити офшорну компанію в Республіці Панама, де був бенефіціаром. Потім він відкрив банківські рахунки у Швейцарії від імені офшорної компанії.

Нагадаємо, у квітні 2017 року НАБУ затримало Мартиненка.

Антикорупційні органи підозрюють його в розкраданні в особливо великих розмірах та створення злочинної організації.

Ймовірні злочини Мартиненка є предметом кримінального розслідування з боку української і чеської влади.

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Автор: Роман Калиниченко