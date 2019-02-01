Мартиненко і Яценюк користуються послугами проплачених ботів, - "Схеми"

У розпорядженні журналістів опинився звіт за 2015 рік про роботу ботів у соцмережах на користь політиків

Боты искажали общественное мнение на страницах фейковых аккаунтов в интересах бывшего премьер-министра и лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка и экс-нардепа и фигуранта дела НАБУ Николая Мартыненко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на расследование проекта "Схемы".

Так, в распоряжении расследователей оказался отчет от 2015 года о проделанной ботами работе в соцсети за определенный период времени. В документе указано, под какими постами о Яценюке и его однопартийцах ложные пользователи оставляли свои отзывы, чем защищали политиков от критики или "останавливали негатив".

В отчете содержится и сводная таблица с четким подсчетом того, сколько от общего количества комментариев под постом является делом рук ботов.

Так, под постом на тот момент главы правительства Яценюка о членстве Украины в НАТО и ЕС боты оставили 271 комментарий.

"Группа наших комментаторов изначально поддерживала последовательную позицию Арсения Яценюка в вопросе евроатлантической интеграции... Обвинения в отсутствии реформ, коррупции традиционно останавливались и переводились на окружение президента, ГПУ, фракцию БПП в Верховной раде", - указано в данном отчете.

"Схемы" отмечают, что один из "сторонников" Яценюка фигурирует в соцсети Facebook под именем Павел Щырый. В течение 2015-2016 годов он оставлял комментарии не только под постами премьера и его политсилы, но и теми, где о них вспоминали, например, журналистскими расследованиями.

При этом журналисты программы установили, что на самом деле на фото этого профиля - музыкант из Молдовы Всеволод Королюк, который в комментарии "Схемам" возразил любую причастность к этому аккаунту. По его словам, он совершенно не интересуется политикой.

Кроме того, "Схемы" также зафиксировали, что ряд аккаунтов-сторонников экс-главы правительства как премьера, остаются горячими комментаторами НФ до сих пор и в основном являются сторонниками экс-нардепа от этой политсилы Николая Мартыненко.

Так, один из примеров - Мария Блинчук из Чернигова. В 2015-2016 годах она активно комментировала публикации лидера НФ, а в 2018-м уже подключилась к дискуссии по делу Мартыненко.

При этом в пресс-службе Яценюка подчеркнули, что он к этому не причастен.

"Наша команда не использовала технологий с привлечением комментаторов с фейковых аккаунтов ни во времена премьерства Арсения Яценюка, ни при каких других обстоятельствах. Наоборот, мы регулярно сталкиваемся с массовыми атаками с сомнительных аккаунтов и их аномальной активностью негативного и лживого содержания против Арсения Яценюка и "Народного фронта", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в ноябре 2018 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследование против Яценюка и министра юстиции Павел Петренко по факту злоупотреблений властью.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре прошлого года в Шевченковском районном суде города Киева зачитали обвинительный акт по делу бывшего народного депутата Верховной рады Николая Мартыненко.