У березні відбудеться індексація пенсій і разова виплата від розмитнення "євроблях"

Додаткові кошти в березні отримають всі пенсіонери

Автоматическая индексация пенсионных выплат состоится в Украине в марте 2019 года. Соответствующие нормы содержатся в законе, принятом в октябре 2017 года, сообщает РБК-Украина.

Закон обязывает проводить индексацию ежегодно в таких пропорциях: 50% уровня роста инфляции за предыдущий год и 50% роста средней заработной платы. Решением правительства был определен коэффициент увеличения показателя средней заработной платы, дохода с которого были уплачены взносы, на уровне 1,17.

По данным Министерства социальной политики, на 1 марта 2019 года пенсии будут автоматически пересчитаны для 10,2 млн пенсионеров, а средний размер повышения составит 255 грн. Однако не все пенсионеры получат эту сумму. Реальное повышение произойдет для 8,1 млн человек и оно будет не менее 100 грн.

Кроме того, правительство приняло решение провести разовые выплаты за счет средств, полученных от растаможки евроблях. Как сообщили в Минсоцполитики, около 2 млн человек имеют базовую пенсию ниже прожиточного минимума, из них около 1,9 млн имеют полный страховой стаж. Именно для этих людей, которые имеют полный стаж (женщины 30 лет, мужчины 35, а в 2011 году 20 для женщин и 25 для мужчин), но получают минимальную пенсию, будет осуществлена специальная доплата в размере 2410 грн, которая будет выплачена им двумя частями по 1205 грн - в марте и в апреле.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 марта начинается монетизация субсидий. По данным Министерства социальной политики Украины, субсидии в денежной форме в марте 2019 года смогут получить около 4 млн домохозяйств, которым субсидия назначена на текущий отопительный период. В среднем выплаты составят около 1,5 тыс. грн. Аналогичные выплаты будут в апреле (за март) и мае (за апрель) 2019 года.

Напомним, согласно закону о госбюджете, в 2019 году минимальная пенсия возрастет на 9%. Законом устанавливается следующий прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 года - 1497 грн, с 1 июля - 1564 грн, с 1 декабря - 1638 грн.