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Костюк с непростой победы стартовала на China Open-2023

Пекин, Суббота 30 сентября 2023 10:42
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Костюк с непростой победы стартовала на China Open-2023 Фото: Марта Костюк провела на корте 2,5 часа (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк в трех сетах одолела сопротивление итальянки Элизабетты Коччаретто в первом раунде турнира в Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

China Open, женщины, 1-й раунд

Костюк – Коччаретто – 2:1 (1:6, 6:3, 6:4)

Дебют встречи не предвещал беды для украинки. Она довольно легко повела в счете, но дальше потерпела полное локальное фиаско. Итальянская теннисистка взяла 6 (!) геймов подряд, в том числе трижды на подачах Костюк, и закрыла сет всего за 32 минуты.

К счастью, Костюк смогла реваншироваться во второй партии. Ответ украинской теннисистки был несколько скромнее. Хотя Коччаретто и "горела" 2:5 в начале финального отрезка, но попыталась перехватить инициативу своим брейком. Впрочем, киевлянка быстро завершила дело еще одним очком на подаче итальянки.

Третий сет прогнозируемо превратился в драму. Уже к средине партии соперницы дважды обменялись брейками, а Костюк пережила "американские горки" с 3:1 до 3:3. Пошла игра нервов. Более крепкими они оказались у украинки, которая в десятом гейме дожала Коччаретто на ее подаче.

В следующем раунде Костюк встретится с победительницей противостояния Онс Жабер и одной из триумфаторок квалификации. В первом раунде стартуют и другие украинки. Компанию Костюк в следующем круге попытаются составить Калинина, Цуренко и Байндль.

К слову, ранее Байндль одолела сито квалификации China Open по пути в 1/32 финала.

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Теннис Марта Костюк
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