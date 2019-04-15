За березень виплачено вже понад 50% монетизованої субсидії

Починаючи з 12 квітня державним банком було виплачено вже понад 50% від суми нарахованих монетизованих субсидій населенню. Про це повідомив заступник начальника управління касових операцій публічного акціонерного товариства "Державний Ощадний банк України" Костянтин Мехеда, передає кореспондент РБК-Україна.

"Щодо субсидій за березень, яку ми отримали у квітні. Відповідно, 22 березня ми отримали 731 реєстр від міністерства соціальної політики на суму 1 млрд 420 тис. гривень. Кількість субсидіянтів - 877 тис. 216. Перші дні, починаючи з 12 квітня ми почали виплату. Станом на сьогодні, ми виплатили 506 тис. 592 субсидії на суму 848,7 млн гривень. Це 58% від загальної кількості", - повідомив Мехеда.

За його словами, за перший місць виплати монетизованих субсидій було виплачено 85% від загальної суми.

"Отримані статистичні дані за перший місяць виплати монетизованих субсидій дають таку картину. Зважаючи на дані на 15 квітня. За лютий місяць, з 12 березня, коли ми розпочали виплату по 11 квітня, нами було отримано кількість субсидій: 1 млн 611 тис. 607 переказів. З яких виплачено 905 тис. 225 субсидій. Це 85% із загальної кількості на суму 1,5 млрд. В принципі перший місяць виплати ми пройшли нормально, черг не було", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 17 березня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що за запровадженою українським урядом програмою монетизації субсидій вже було виплачено близько 350 млн гривень. Гройсман також підтвердив, що програма по монетизації субсидій проходить злагоджено.

Крім того, Кабмін направить понад 5,6 млрд гривень на виплату монетизованих субсидій. Міністр соціальної політики Андрій Рева під час години запитань до уряду у Верховній раді заявив, що ці кошти виділені в межах окремої програми, розпорядником якої є Мінсоцполітики.