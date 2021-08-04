Марсохід NASA показав нові фотографії Червоної планети

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) поділилося новими фотографіями поверхні Червоної планети, які зробив марсохід Perseverance. Наразі пристрій займається збиранням зразків ґрунту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку марсоходу.

Відзначимо, що сьогодні головним завданням для Perseverance є пошук ознак давнього життя на Марсі. Вже незабаром пристрій збере перші показники ґрунту для їх подальшого аналізу.

I used this abrading bit to scour a small hole in this rock, where I could leave it behind. On to more science ahead!



Bonus: if you can overlap these images with 3D vision like me (or can use a stereo viewing device), you can get a 3D view of this Martian art installation. pic.twitter.com/bKMqVANafK — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 23, 2021

Зокрема, марсохід зробив декілька нових кадрів поверхні Червоної планети.

When your “office” is as dusty as mine, sometimes you have to roll up your sleeves and clear things away. I’ve just scoured off the weathered crust on this rock to see what lies beneath. Soon I’ll get my first rock core from nearby.



More on sampling: https://t.co/MYw9RoDbGj pic.twitter.com/J2ltSfpleU — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 3, 2021

Нагадаємо, що Perseverance був доставлений на Марс разом зі гелікоптером Ingenuity 18 лютого поточного року. Вже після 2026 року, спеціальна місія Європейського космічного агентства (ЄКА) і NASA вирушить до Червоної планети, аби забрати показники ґрунтів, які на той час підготує марсохід.