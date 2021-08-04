ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Марсохід NASA показав нові фотографії Червоної планети

Новость на русском →
США , Середа 04 серпня 2021 15:56
Марсохід NASA показав нові фотографії Червоної планети Фото: марсохід NASA показав нові фотографії Червоної планети (twitter.com/NASAPersevere)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) поділилося новими фотографіями поверхні Червоної планети, які зробив марсохід Perseverance. Наразі пристрій займається збиранням зразків ґрунту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку марсоходу.

Відзначимо, що сьогодні головним завданням для Perseverance є пошук ознак давнього життя на Марсі. Вже незабаром пристрій збере перші показники ґрунту для їх подальшого аналізу.

Зокрема, марсохід зробив декілька нових кадрів поверхні Червоної планети.

Нагадаємо, що Perseverance був доставлений на Марс разом зі гелікоптером Ingenuity 18 лютого поточного року. Вже після 2026 року, спеціальна місія Європейського космічного агентства (ЄКА) і NASA вирушить до Червоної планети, аби забрати показники ґрунтів, які на той час підготує марсохід.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASA Марс
NEWS
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
DAILY
Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять