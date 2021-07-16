Китайський марсохід "Чжужун" показав нові знімки Марсу
Китайський марсохід "Чжужун" продемонстрував кадри парашуту та задньої кришки захисної оболонки, завдяки яким він приземлився на поверхню Марсу 15 червня 2021 року. Обладнання апарату знаходяться на відстані 350 метрів з місця його посадки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Chinese Lunar Exploration Program.
Протягом останніх 60 солів (позначення сонячної доби на Червоній планеті), що еквівалентно 61,5 земних діб, "Чжужун" подолав відстань у розмірі 450 метрів.
Фото: Марсохід Китаю "Чжужун" оприлюднив нові знімки поверхні Червоної планети (Chinese Lunar Exploration Program)
Зокрема, пресслужба космічної агенції також продемонструвала й декілька чорно-білих кадрів:
Варто відзначити, що на Марсі марсохід перебуває не в самотності, оскільки разом з ним "подорожує" й апарат "Тяньвень-1", який допомагає "Чжужун" передавати дані китайським фахівцям на Землі.
Також цікаво, що китайський марсохід обладнаний безліччю корисних приладів, а саме:
- магнетометром RoMAG - приладом, який допомагає вимірювати напруженість магнітного поля;
- георадаром RoPeR - приладом, який дає можливість профілювати ґрунт на поверхні Червоної планети;
- інструментом для дослідження всебічного клімату MCS;
- декількома камерами.