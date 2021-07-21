Марсохід NASA почав пошуки слідів життя на червоній планеті
Марсохід американського космічного агентства NASA розпочав пошуки слідів життя на червоній планеті. Після тестування безлічі інструментів на "роботизованій руці" він приступив до дослідження каменів і пилу на поверхні Марса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті NASA.
Повідомляється, що марсохід Perseverance фіксує перші наукові дані на Марсі, аналізує гірські породи, досліджує їх за допомогою рентгенівських променів і ультрафіолетового світла, а також збільшує камерою масштаб окремих поверхонь гірських порід в пошуку можливої активності мікробів.
За словами головного дослідника в Лабораторії реактивного руху NASA Ебігейл Олвуд, рентгенівський прилад Perseverance ще на випробуваннях дав несподівано високі наукові результати.
"Якщо в кратері Джезеро було життя, то свідчення цього життя може залишатися там", - додала вона.
Вчені вважають, що кратер Джезеро був озером мільярди років тому.
Нагадаємо, раніше китайський марсохід " Чжужун" показав нові знімки Марса.