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Марсохід NASA почав пошуки слідів життя на червоній планеті

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Середа 21 липня 2021 11:37
Марсохід NASA почав пошуки слідів життя на червоній планеті Фото: американський марсохід шукає життя на Марсі (nasa gov)
Автор: РБК-Україна

Марсохід американського космічного агентства NASA розпочав пошуки слідів життя на червоній планеті. Після тестування безлічі інструментів на "роботизованій руці" він приступив до дослідження каменів і пилу на поверхні Марса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті NASA.

Повідомляється, що марсохід Perseverance фіксує перші наукові дані на Марсі, аналізує гірські породи, досліджує їх за допомогою рентгенівських променів і ультрафіолетового світла, а також збільшує камерою масштаб окремих поверхонь гірських порід в пошуку можливої активності мікробів.

За словами головного дослідника в Лабораторії реактивного руху NASA Ебігейл Олвуд, рентгенівський прилад Perseverance ще на випробуваннях дав несподівано високі наукові результати.

"Якщо в кратері Джезеро було життя, то свідчення цього життя може залишатися там", - додала вона.

Вчені вважають, що кратер Джезеро був озером мільярди років тому.

Нагадаємо, раніше китайський марсохід " Чжужун" показав нові знімки Марса.

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