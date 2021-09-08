ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Марсохід NASA готується добути ще один зразок грунту Червоної планети

Новость на русском →
США , Середа 08 вересня 2021 14:54
Марсохід NASA готується добути ще один зразок грунту Червоної планети Фото: марсохід NASA готується добути ще один зразок грунту Червоної планети (twitter.com/NASAPersevere)
Автор: Сергій Пишкін

Марсохід Perseverance, що належить Національному управлінню з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) готується здобути другий зразок грунту Червоної планети. Цього разу він виконає операцію без жодних зупинок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту марсоходу Perseverance.

Зазначається, що під час другого здобуття грунту, Perseverance безперервно виконає увесь процес від вилучення зразка до його подальшої герметизації в спеціальну трубку.

"Я здобув свій перший зразок Марса, і я готовий здобути другий зразок з тієї ж породи. На цей раз я без зупинки пройдуся через весь процес вилучення керна і герметизації труби", - пише пресслужба.

Також відомо, що NASA планують провести брифінг цієї п’ятниці, аби порушити питання успішності здобуття перших зразків марсіанського грунту й наступні кроки наукових досліджень.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що марсохід NASA успішно здобув перший зразок грунту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марс NASA
NEWS
Щоб уникнути локдауна. Україна повернеться в "жовту" зону: Шмигаль підтвердив
Щоб уникнути локдауна. Україна повернеться в "жовту" зону: Шмигаль підтвердив
DAILY
Пенсії, яких не буде. Або за рахунок чого українцям жити у старості
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Пенсії, яких не буде. Або за рахунок чого українцям жити у старості