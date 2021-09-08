Марсохід NASA готується добути ще один зразок грунту Червоної планети
Марсохід Perseverance, що належить Національному управлінню з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) готується здобути другий зразок грунту Червоної планети. Цього разу він виконає операцію без жодних зупинок.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту марсоходу Perseverance.
Зазначається, що під час другого здобуття грунту, Perseverance безперервно виконає увесь процес від вилучення зразка до його подальшої герметизації в спеціальну трубку.
I’ve captured my first Mars sample and I’m ready to core a second sample from this same rock. This time, I will run through the entire process of coring and sealing the tube without pausing. #SamplingMars continues.— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 7, 2021
My team to share the latest Friday: https://t.co/SYRNUYfi9h pic.twitter.com/7nQ3fz0T9p
"Я здобув свій перший зразок Марса, і я готовий здобути другий зразок з тієї ж породи. На цей раз я без зупинки пройдуся через весь процес вилучення керна і герметизації труби", - пише пресслужба.
Також відомо, що NASA планують провести брифінг цієї п’ятниці, аби порушити питання успішності здобуття перших зразків марсіанського грунту й наступні кроки наукових досліджень.
It’s official: I’ve now captured, sealed, and stored the first core sample ever drilled on another planet, in a quest to return samples to Earth. It’s the first in a one-of-a-kind Martian rock collection. #SamplingMars— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 6, 2021
Read more: https://t.co/bs4Hd4Fzyw pic.twitter.com/2jwF7cOcMZ
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що марсохід NASA успішно здобув перший зразок грунту.