Марсохід NASA готується добути ще один зразок грунту Червоної планети

Марсохід Perseverance, що належить Національному управлінню з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) готується здобути другий зразок грунту Червоної планети. Цього разу він виконає операцію без жодних зупинок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту марсоходу Perseverance.

Зазначається, що під час другого здобуття грунту, Perseverance безперервно виконає увесь процес від вилучення зразка до його подальшої герметизації в спеціальну трубку.

I’ve captured my first Mars sample and I’m ready to core a second sample from this same rock. This time, I will run through the entire process of coring and sealing the tube without pausing. #SamplingMars continues.



My team to share the latest Friday: https://t.co/SYRNUYfi9h pic.twitter.com/7nQ3fz0T9p — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 7, 2021

"Я здобув свій перший зразок Марса, і я готовий здобути другий зразок з тієї ж породи. На цей раз я без зупинки пройдуся через весь процес вилучення керна і герметизації труби", - пише пресслужба.

Також відомо, що NASA планують провести брифінг цієї п’ятниці, аби порушити питання успішності здобуття перших зразків марсіанського грунту й наступні кроки наукових досліджень.