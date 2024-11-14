С марсианами быстрее договориться, чем с россиянами, - экс-глава МИД
Усадить Путина за стол переговоров сейчас нереально. Он может пойти на уступки только после потери Крыма, имеющего для россиян сакральное значение.
Об интервью РБК-Украина сказал украинский дипломат, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.
"Если бы напротив сидели марсиане, я бы с ними скорее договорился, чем с россиянами. Потому что это совершенно удивительный народ", – рассказывает он.
Пока что, говорит экс-министр, он не видит никаких шансов всадить Кремль за стол переговоров.
"Для начала нужно, чтобы Россия потеряла Крым. И, кстати, многие военные западные действительно высокого стратегического уровня мышления давно уже подсказывают нашим военным, что нужно начинать с Крыма. Надо обломать Крым у России", - отметил Огрызко.
По его словам, для России и Путина лично это нечто сакральное. Он же оттуда ведет всю историю, он же ведет оттуда свое наследие.
"Я не знаю, может он там даже, по-моему, наследник римских императоров. В следующий раз что-то услышим от него, он должен двигаться вперед. И если Крым для него падает, значит падает имидж как победителя, а это же мачо, это же человек, который должен повсюду побеждать", - уверен Огрызко.
Напомним, три четверти жителей России поддерживают войну против Украины. В октябре 2024 более половины хотят мирных переговоров, однако на своих условиях и ни в коем случае не готовы отдавать оккупированные территории Украины.
Три четверти (76%) украинцев уверены, что все жители России ответственны за агрессию против Украины. Большинство украинцев (64%) убеждены, что агрессия России была неизбежной после восстановления Украиной независимости.