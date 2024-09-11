Маршруток больше не будет. "Синяя" ветка метро в Киеве возобновляет работу: график

В Киеве 12 сентября возобновят работу станции "синей" ветки метро, которые были закрыты на ремонт. Уже обнародовали график их работы и интервал движения поездов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Киевского городского совета.
Участок "Героев Днепра" – "Лыбидская" продолжит работать без изменений, а на участке "Демеевская" – "Теремки" станции возобновят работу по этому графику:
Интервалы движения поездов на синей линии в рабочие дни в часы пик составят 3-4 минуты, в межпиковые часы – 5-6 минут, на выходных – 6-8 минут.
Добавим также, что во время воздушной тревоги все станции будут работать круглосуточно как укрытие.
В связи с восстановлением полноценного движения поездов между станциями "Теремки" до станции "Лыбидская", с 12 сентября автобусный маршрут № 38 "Улица Метрологическая – станция метро "Демеевская" будет курсировать по постоянной схеме. Также возобновит работу троллейбусный маршрут № 50" Милославская – станция метро "Лыбидская".
Закроются временные автобусные маршруты №№ 2-М, 38-Д, 60 и троллейбусный №43-К.
Напомним, что 8 декабря 2023 года от станции метро "Теремки" до станции "Лыбидская" запустили около сотни троллейбусов и автобусов, которые дублировали маршруты закрытых станций подземки.
Напомним, что в декабре прошлого года произошло подтопление станций на "синей" ветке столичной подземки. После этого движение поездов между станциями "Демеевская" и "Теремки" ограничили ремонт, чтобы сделать ремонт.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что причинами подтопления стали ошибки при проектировании и некачественное строительство тоннеля метро. Правоохранители возбудили уголовное дело из-за подтопления тоннеля, а ряд чиновников получил подозрения.
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