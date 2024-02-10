В гидрокостюме с резиновым матрасом. Пограничники поймали уклонистов на пути в Венгрию

Пограничники разоблачили схему уклонистов, благодаря которой мужчинам за 4 тысячи долларов предоставляли гидрокостюм, резиновый матрас и сопровождение к Тисе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По словам пограничников, нарушитель планировал добраться до Венгрии на резиновом матрасе.

"Чтобы переплыть Тису, он также надел гидрокостюм. Двое сопровождавших его мужчин должны были проверить, есть ли поблизости пограничный наряд. В это время "клиент" ожидал в авто. Такое сечение должно было обойтись в 4 тысячи долларов", - сообщили в ГПСУ.

Нарушителей обнаружили в 500 метрах от границы пограничники Мукачевского отряда. В их авто нашли надувной матрас и насос.

"Админпротокол составлен, дело направлено в суд. О действиях "помощников" уведомлена Нацполиция", - добавили в службе.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Тем временем в Тернопольской области разоблачили схему, которая позволила 48 мужчинам незаконно выехать за границу и избежать мобилизации.

На днях мы писали, что пограничники задержали рекордную группу уклонистов, пытавшихся выехать в Венгрию

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