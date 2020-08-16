Марш свободи в Білорусі: що відомо на даний момент

В Мінську проходить наймасштабніший в історії Білорусі марш свободи. Марш проходить і в інших містах і населених пунктах країни, більш докладно в матеріалі РБК-Україна.

Протестуючі вимагають відпустити всіх раніше затриманих, відставки Олександра Лукашенка і правосуддя над винними в катуваннях.

Зазначимо, лідер об'єднаної опозиції Світлана Тіхановська закликала мерів міст стати організаторами протестів 15 і 16 серпня і зупинити криваву бійню, в яку влада перетворили мирні виступи громадян.

Результати виборів в Білорусі

У ЦВК країни повідомили, що на виборах президента Білорусі проголосували 5,8 млн виборців. За результатами виборів, Олександр Лукашенко набрав 80,1% (4 661 075 голосів), а Світлана Тіхановська - 10,1% (588 622 голоси).

Розмова Лукашенка і Путіна

Президенти двох країн 15 серпня обговорили ситуацію, яка складається всередині і навколо Білорусі. Також Путін і Лукашенко відзначили позитив з приводу повернення в РФ бойовиків "Вагнера", які були раніше затримані у Мінську.

Санкції проти Білорусі

Європейський Союз заявив про підготовку санкцій проти Білорусі. У відповідь прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Очей заявив, що Євросоюз однозначно є одним з пріоритетних напрямків у зовнішній політиці Білорусі. Країна налаштована на продовження, нехай і складного, але діалогу.

Лукашенко заявив про зовнішнє втручання через протести

Олександр Лукашенко заявив, що владу "не треба заколисувати мирними акціями і демонстраціями". Він заявляє про зовнішнє втручання і говорить, що йому не потрібно міжнародне посередництво.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на видачу "вагнеровців" Росії і назвав таке рішення "м'яко кажучи, несправедливим".

Зазначимо, Білорусь передала Росії 32 раніше затриманих бойовиків "Вагнера.