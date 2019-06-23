Марш рівності охороняють майже 2 тис. силовиків, - Яровий

Правопорядок під час проведення Маршу рівності у Києві 23 червня охороняють майже 2 тисячі силовиків. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За словами Ярового, периметр проведення Маршу охороняють близько 2 тисяч поліцейських та бійців Національної гвардії. Яровий зазначив, що ситуація під контролем і сутичок з противниками прайду наразі не відбувалося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що противники КиївПрайду впритул наблизилися до місця проведення Маршу рівності у Києві. Правоохоронці посилили кордони та підтягнули підрозділи кінної поліції.

РБК-Україна писало, що до табору противників проведення КиївПрайду у Києві вранці почали стягувати підрозділи поліції. У свою чергу, противники Маршу рівності перекрили вулицю Володимирську біля парку Шевченка.

Додамо, що в адміністрації Володимира Зеленського закликали не допустити сутичок під час проведення Маршу рівності у центрі столиці. В адміністрації наголосили, що всі українські громадяни мають рівні конституційні права та свободи, а також однаково рівні перед законом.

У неділю, 23 червня, у Києві почався Марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти, який проводиться у столиці вже кілька років, однак противники руху щорічно роблять спроби зірвати його.