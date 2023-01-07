В Марселе посольство Турции забросали коктейлями Молотова
Неизвестные устроили погром и забросали коктейлями Молотово посольство Турции во французском городе Марсель. Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .
Известно, что событие произошло около 02:00 в 8-м округе города. По словам свидетелей, четыре человека бросили в турецкое посольство коктейли Молотова. После этого они сразу скрылись.
Правоохранителям удалось задержать двух из них: одного на месте происшествия, а второго – на площади Кастеллан. Еще двое мужчин смогли скрыться. Их разыскивает полиция.
Позже оказалось, что задержанные являются курдами. Их заключили под стражу и открыли уголовное производство.
Напомним, что новый премьер-министр Швеции пообещал занять более жесткую позицию по борьбе с преступностью и терроризмом во время визита в Турцию, где он будет искать одобрение президента Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу заявки его страны на вступление в НАТО.
Ранее РБК-Украина сообщало о том, что новое правительство Швеции будет дистанцироваться от курдского ополчения . Это необходимо для получения одобрения от Турции относительно вступления в НАТО.
Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает , что Финляндия и Швеция готовы к вступлению в НАТО.