"Марсель" сделал тренером ноунейма. Он выиграл турнир без кубка и получил спецдопуск работать

Новый энтренер провансальцев родился в Монпелье в 1953 году. Впрочем, футбольные азы узнавал в Безье, расположенном в той же Окситании в 70 км к юго-западу. Правда, местный футбольный клуб всю свою историю находился в тени более успешного регбийного – 11-кратного чемпиона Франции.

Гассе попал в "Безье" в 15, а на взрослом уровне дебютировал в сезоне 1974/75. В то время коллектив был середняком Дивизиона 2. Молодой хавбек, очевидно, не поразил тренерский штаб, так что перебрался в "Монпелье". Команда родного города тогда котировалась похуже, ведь играла в региональной лиге. Хотя в первый сезон Гассе и компания пробились в Дивизион 3 (Юг).

Дальше больше. Сезон 1978/79 "Монпелье" начал во второй по рангу лиге, а кампанию 1981/82 провел в элите. Однако под руководством Виктора Троссеро сразу же вылетел обратно. Гассе сыграл тогда 24 матча. Вернулись в Дивизион 1 "паладины" только в 1988 году. К тому времени хавбек уже повесил бутсы на гвоздь.

Фото: "Монпелье" в сезоне 1981/82 выступал в Дивизионе 1 (pinterest.com)

Впрочем, это был только первый роман Гассе с "Монпелье". Летом 1991 года он вернулся в команду родного города в роли ассистента главного тренера. В следующие семь лет менялись тренеры на "Стад де ла Моссон", но наш герой непременно оставался в штабе. Он поработал с поляком Генриком Касперчаком и Мишелем Мези, а с двукратным чемпионом с "Марселем" Жераром Жили образовал тандем (1994-1996 гг.).

Своего шанса на самостоятельную работу Гассе дождался в 1998 году. Под его руководством "Монпелье" провел неплохой сезон. "Паладины" финишировали на 8-й строчке в Дивизионе 1 и пробились в Кубок Интертото, а в Кубке лиги добрались до полуфинала. Главной звездой той команды был Лоран Робер, позже засиявший в "Пари Сен-Жермен" и английском "Ньюкасле".

Новый сезон подопечные Гассе начали очень рано из-за участия в Кубке Интертото. В начале июля "Монпелье" выбил азербайджанский "Карабах" (3:0, 6:0), а в середине месяца немного неожиданно прошел испанский "Эспаньол" (2:0, 2:1). В полуфинале настал черед немецкого "Дуйсбурга" (1:1, 3:0), а за ним и грозного "Гамбурга" (дважды по 1:1, пенальти – 3:0). По иронии судьбы, в Кубке Интертото трофей победителям не вручали.

Фото: "Монпелье" вырвал путевку в Кубок УЕФА у "Гамбурга" (twitter.com/IntertotoCup)

Так команда Гессе пробилась в первый раунд Кубка УЕФА. Но на этом сенсации не закончились. Во втором по рангу еврокубке "Монпелье" одолел белградскую "Црвену Звезду" (1:0, 2:2). Но во втором раунде турнира "паладинам" попался "Депортиво", который как раз мчался к сенсационному чемпионству в Испании. Борьбы с галисийцами не получилось – 1:3, 0:2. Однако такой поход в Европе можно было считать успехом.

Зато Гассе подкосили результаты на внутренней арене. В октябре-ноябре подопечные нового наставник "Марселя" проиграли 7 матчей чемпионата Франции при двух ничьих и уверенно двигались к вылету. Тренера уволили после минимального поражения от ПСЖ, а давний знакомый Мези так и не спас "Монпелье" от очищения Дивизионом 2.

На время Гассе отошел в тень. Вернулся в сентябре 2000 года, возглавив "Кан", соревновавшийся с "паладинами" во второй лиге. Футбольные горы в Нормандии не свернул. Энтренер сумел сохранить прописку для команды в Дивизионе 2 и по завершении сезона ушел с поста. Зато стал ассистентом Луиса Фернандеса в ПСЖ, а в 2003 году еще и отправился с ним в "Эспаньол".

Фото: Жан-Луи Гассе дважды поработал в структуре ПСЖ (lequipe.fr)

Ассистентскую деятельность Гассе прерывал в 2005-2006 гг. ради скромного "Истра". Впрочем, вскоре вернулся к роли помощника, обнаружив нового "ментора" – Лорана Блана. Легендарный чемпион мира-1998 полагался на помощь бывшего партнера по команде (играл за "Монпелье" в 1983-1991 гг.) в "Бордо", сборной Франции и ПСЖ. Без работы остался в 2016-м.

В январе следующего года Гассе в третий раз позвал почти родной "Монпелье". "Паладины" рисковали вылететь из Лиги 1. На "Стад де ла Моссон" он начал с трех побед в четырех турах. Позже результаты команды ухудшились, а завершили чемпионат окситанцы пятью поражениями подряд и чудом избежали вылета.

Летом Гассе указали на дверь, но уже осенью он оказался в "Сент-Этьене". Сначала опытный специалист ассистировал Жюльену Сабле, но пять поединков спустя они поменялись ролями. Именно период работы во главе "зеленых" – едва ли не самый лучший во всех тренерской биографии Гассе.

Когда энтренер взял руль "Сент-Этьена", то падший гранд находился на 16-й строчке. Закончили же сезон "зеленые", преданным болельщиком которых стал голливудский актер Тимоти Шаламе, на 7-м месте. Гассе переделал стоящую на вылет команду на серьезного претендента на еврокубки. Лишь поражение прямому конкуренту ("Бордо") в мае лишило шансов на Лигу Европы.

Фото: Жан-Луи Гассе повторил с "Сент-Этьеном" высшее достижение в XXI веке (asse.fr)

Оказалось, что это было только начало. "Сент-Этьен" с атакующими схемами 4-3-3 и 4-2-3-1 стал настоящей грозной силой в сезоне 2018/19. Гассе вывел на пик тунисца Вахби Хазри и выжал максимум из других, в частности Реми Кабеллы или Роберта Берича. Это трио оформило половину голов "зеленых" в чемпионате. "Сент-Этьен" едва не залетел в Лигу чемпионов, но неудачный отрезок в феврале-марте позволил финишировать "лишь" на 4-й строчке.

Тем не менее, тот сезон "зеленых", очевидно, был скачком выше головы. Иначе объяснить последующие события сложно. Летом Гассе решил отправиться в "Бордо", а "Сент-Этьен" избежал вылета, вероятно, только благодаря тому, что прерванный коронавирусом сезон решили не доигрывать. Впрочем, хотя бы повторить успех времен работы с "зелеными" во главе жирондинцев он не сумел.

Последний же тренерский опыт Гассе из категории трагикомических. В мае 2022 года он впервые согласился поработать с национальной командой, возглавив сборную Кот-д'Ивуара. Под руководством французского специалиста "слоны" легко прошли квалификацию на домашний Кубок африканских наций, играя в атакующей формации 4-3-3. Неплохо ивуарийцы выглядели и в товарищеских матчах, а отбор к ЧМ-2026 начали с разгрома Сейшел (9:0) и победы над сборной Гамбии (2:0).

Фото: Во главе Кот-д'Ивуара Гассе упустил возможность завоевать трофей (cafonline.com)

Что случилось дальше – загадка. В матче-открытии стартовавшего в январе этого года КАН-2023 Кот-д'Ивуар на классе обыграл Гвинею-Бисау с голами Фофаны и Крассо. Далее "слоны" минимально уступили другому фавориту форума – Нигерии. В финальном же туре группового этапа ивуарийцы получили громкую оплеуху от Экваториальной Гвинеи (0:4). В плей-офф сборная пробилась только по дополнительным показателям и...

...на 1/8 финала вышла уже без Гассе. Ирония судьбы в том, что Кот-д'Ивуар стал победителем турнира. Теперь будет пытаться реабилитироваться во главе "Марселя" и будет тренировать по специальному разрешению Лиги 1, когда-то установившей ценз в 65 лет для работы наставником команды. Но хватит ли для успеха на "Велодроме" неоднозначного самостоятельного тренерского опыта и долгих лет в качестве второго номера известных коллег вроде Фернандеса или Блана – вопрос открытый.