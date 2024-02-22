"Марсель" – "Шахтер": анонс матча Лиги Европы

"Марсель" – "Шахтер"

22 февраля, 22:00, Марсель, "Велодром", трансляция на MEGOGO и Volia TV

В разном настроении ко второму свиданию за короткий период подходят гранды Франции и Украины. "Шахтер" сумел избежать поражения в добавленное арбитром время домашней встрече и убедился, что против такого "Марселя" можно играть в свой футбол. Провансальцы же в воскресенье проиграли "Бресту" (0:1).

Поражение от скромных "пиратов" в Лиге 1 стоило должности Дженнаро Гаттузо. Менеджмент "Олимпика" пошел на нестандартный ход и сменил главного тренера между двумя поединками стадии плей-офф еврокубка. Впрочем, удивила не только отставка итальянца, но и фигура нового наставника команды – Жан-Луи Гассе.

70-летний специалист был без работы 27 дней после позорного увольнения из сборной Кот-д'Ивуара. Местные функционеры не простили опытному тренеру "валидольный" выход в плей-офф на домашнем Кубке африканских наций. Но отставка возымела эффект – "слоны" дошли до финала и в третий раз в истории выиграли континентальный форум.

Такой рецепт успеха подсмотрело руководство "Марселя" и решило сменить тренера на переправе. Теперь Гассе, самым высоким достижением которого в карьере было 4-е место в Лиге 1 со "Сент-Этьеном", будет пытаться прорваться в 1/8 финала Лиги Европы. На этом фоне проблемы "горняков" вроде дисквалификации Бондаря выглядят скудными.

Дисквалифицированы: Балерди – Бондарь

Травмированные: Ронжье, Надир, Руис – Гомес

Под вопросом: Лопес – Степаненко

Ориентировочные составы на матч "Марсель" – "Шахтер"

"Марсель": Лопес – Клосс, Жиго, Мейте, Мерлен – Унахи, Кондогбия, Харит – Сарр, Ндиайе, Обамеянг

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азарови – Степаненко – Зубков, Судаков, Бондаренко, Эгиналдо – Сикан

Прогноз РБК-Украина Sport – 0:1

Первый матч ярко продемонстрировал, что обе команды совсем небезгрешны, особенно в защите. Следовательно, место в следующем раунде достанется коллективу с меньшим количеством ошибок. Потенциал "горняков" на этом отрезке кажется выше.

Подопечные Марино Пушича смогли оценить свой уровень против соперника в игровом тонусе. "Шахтер" должен добавить в ответном матче, а вот "Марселю" выбраться из игровой и моральной ямы будет трудно. Вот и приходится фанатам последнего надеяться на что-то метафизическое, например эффект от смены тренера.