"Марсель" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги Европы

Матч "Марсель" – "Шахтер" состоится в Марселе 22 февраля. Поединок примет арена "Велодром". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Британская контора William Hill однозначным фаворитом противостояния определила французский гранд. Ставки на победу "Олимпика" принимают с коэффициентом 1,73. Вторым по вероятности итогом стала ничья – кэф 3,80. На победу же "горняков" выставили неожиданный балл 4,75.

Неочевидной ставкой выглядит гол "Шахтера" с одиннадцатиметровой отметки с коэффициентом 9,00. В свою очередь на победу "горняков" с подходящим счетом 2:1 можно заложиться с перспективным кэфом 14,00.

Австрийцы из Bwin тоже считают "Марсель" безусловным фаворитом. На победу провансальцев можно поставить со скромным коэффициентом 1,71. Вероятный успех команды Марино Пушича оценили кэфом 4,50. Даже ничья более вероятно с баллом 4,00.

Преданные фанаты "Шахтера" рассмотрят вариант с победой своих любимцев в каждом из таймов с космическим коэффициентом 15,50. Чуть более низкий кэф заложили на голы обеих команд в первом и втором таймах – 11,50.

Ранее "Шахтер" расписал результативную ничью с "Марселем" в немецком Гамбурге. В составе "горняков" отличились Матвиенко и Эгиналдо. За провансальцев забили Обамеянг и Ндиайе.