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"Марсель" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги Европы

Фото: "Горняки" попытаются покорить "Велодром" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Французский "Марсель" примет донецкий "Шахтер" в ответном матче плей-офф Лиги Европы 2023/24.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Марсель" – "Шахтер" состоится в Марселе 22 февраля. Поединок примет арена "Велодром". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге Европы не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки второго по рангу еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписках "Максимальная" и "Спорт". Кроме того, трансляция в наивысшем качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. За час до стартового свистка начнется предматчевая студия.

Ранее "Шахтер" расписал результативную ничью с "Марселем" в немецком Гамбурге. В составе "горняков" отличились Матвиенко и Эгиналдо. За провансальцев забили Обамеянг и Ндиайе.

К слову, Украина сохранила положение в таблице коэффициентов УЕФА по итогам недели.

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