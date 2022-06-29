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Цуренко переграла Калініну в українському дербі на Вімблдоні

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Сполучене Королівство, Середа 29 червня 2022 17:20
Цуренко переграла Калініну в українському дербі на Вімблдоні Фото: Леся Цуренко пробилася в третє коло турніру "Великого шолома" (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Єдиною представницею України на Вімблдонському турнірі-2022 залишилася Леся Цуренко, яка в матчі другого кола мейджора здолала співвітчизницю Ангеліну Калініну (3:6, 6:4, 6:3).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2022, жінки, 1/32 фіналу

Калініна – Цуренко – 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)

Перший сет пройшов під диктовку першої ракетки України. Калініна з перших хвилин захопила ініціативу та доволі швидко повела 3:0, відібравши гейм на подачі Цуренко. Та зуміла оговтатися і навіть скоротила відрив до двух пунктів (3:5), але навіть відчайдушний спротив у дев'ятому геймі не врятував від програної партії.

Зате в другому сеті Цуренко реабілітувалася. Українки продовжили за схожим сценарієм – брали свої подачі та програвали чужі. Першою порушила "тишу" Калініна, взявши гейм на подачі досвідченішої опонентки. Але Цуренко відразу ж відповіла зворотним брейком. А після невеликого затишшя організувала ще один у найвідповідальніший момент – за рахунку 5:4.

Вирішальний третій сет виявився найзапеклішим. Українки влаштували справжні гойдалки, ведучи вперед по черзі. Варто було Калініній повести 3:1 з брейком, як Цуренко повторила її подвиг і відібрала лідерство (4:3). Ще один брейк натомість дозволив їй оформити перемогу на власній подачі.

Леся Цуренко залишилася останньою українкою на Вімблдоні. У рамках 1/16 фіналу вона зустрінеться з німкенею Юле Німаєр. Остання сенсаційно вибила другу сіяну, естонку Анетт Контавейт (6:4, 6:0). Матч відбудеться 1 липня.

До слова, українка Костюк припинила виступи на Вімблдоні після 2-го кола турніру.

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