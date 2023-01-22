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Марокко передало Украине танки Т-72Б, - СМИ

Фото: Марокко передало Украине танки Т-72Б (flickr.com/133289986@N06)
Автор: Валерия Полищук

Марокко передало Украине неизвестное количество танков Т-72Б, которые проходили модернизацию в Чехии. Около двадцати единиц танков были отправлены на поле боя неделю назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Menadefense.

В общей сложности марокканская армия располагала 148 единицами Т-72, 136 единицами Т-72Б и 12 единицами Т-72БК из запасов белорусской армии, приобретенных подержанными двумя партиями в 1999 и 2000 годах. В то время марокканский генеральный штаб хотел создать "российскую" бригаду на севере страны для противодействия алжирским бронетанковым дивизиям.

Издание отмечает, что решение Марокко о поставках танков Украине было принято почти под принуждением на саммите "Рамштайн" 26 апреля 2022 года, который был организован Соединенными Штатами.

На том саммите Тунис и Марокко были единственными странами, представлявшими Северную Африку. В то время Тунис направил два грузовых самолета в аэропорт Жешув в Польше, где сосредоточена логистическая помощь Украине, а Марокко, похоже, последовало этому примеру, отправив не гуманитарную помощь, а оружие.

Ранее сообщалось, что Марокко поставит в Украину запчасти к танкам Т-72 по рекомендации США. Таким образом, королевство стало первым в Африке, оказывающим военную помощь нашей стране.

Кроме того, Соединенные Штаты ищут советское оружие в странах Центральной и Южной Америки.

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