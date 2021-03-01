RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Марокко зупинило авіасполучення з Бельгією та Італією через COVID

Автор: Роман Тверденко

Марокко вирішило зупинити авіасполучення з Бельгією та Італією на тлі пандемії коронавірусу. Там побоюються завезення в країну нових варіантів коронавірусу.

Про це повідомляє марокканське видання 360.

Влада держави побоюються поширення мутацій коронавірусу в країні під час COVID-вакцинації.

Раніше в Марокко вже заборонили авіасполучення з низкою країн через появу випадків зараження новими штамами коронавірусу. З січня не можна літати в Марокко з Австралії, Бразилії, Великобританії, Німеччини, Данії, Ірландії, Нідерландів, Нової Зеландії, Туреччини, Швейцарії, ПАР.

Також в країні залишається дію режиму надзвичайного санітарного стану. Його запровадили ще 20 березня 2020 року і з тих пір продовжували 11 разів. Нове продовження розраховане до 10 березня.

Раніше міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що третя хвиля пандемії в країні значною мірою генерується "британським" штамом коронавірусу. Він зазначив, що ситуація з поширенням штаму вірусу з Великобританії погіршується.

Також уряд Іспанії продовжила обмеження на необов'язкові поїздки для мандрівників із країн, не входять до Європейського союзу і Шенгенської зони. Обмеження були продовжені до 31 березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України авиасообщениеМарокко
Читайте також
МАУ запускає новий рейс з Києва до Туреччини: названа дата
У Британії назвали можливі строки відкриття міжнародного авіасполучення
Прогноз погоди