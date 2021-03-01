UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Марокко остановило авиасообщение с Бельгией и Италией из-за COVID

Автор: Роман Тверденко

Марокко решило остановить авиасообщение с Бельгией и Италией на фоне пандемии коронавируса. Там опасаются завоза в страну новых вариантов коронавируса.

Об этом сообщает марокканское издание 360.

Власти государства опасаются распространения мутаций коронавируса в стране во время COVID-вакцинации.

Ранее в Марокко уже запретили авиасообщение с рядом стран из-за появления случаев заражения новыми штаммами коронавируса. С января нельзя летать в Марокко из Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Нидерландов, Новой Зеландии, Турции, Швейцарии, ЮАР.

Также в стране остается действие режима чрезвычайного санитарного положения. Его ввели еще 20 марта 2020 года и с тех пор продлевали 11 раз. Новое продление рассчитано до 10 марта.

Ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что третья волна пандемии в стране в значительной степени генерируется "британским" штаммом коронавируса. Он отметил, что ситуация с распространением штамма вируса из Великобритании ухудшается.

Также правительство Испании продлило ограничения на необязательные поездки для путешественников из стран, не входящих в Европейский союз и Шенгенскую зону. Ограничения были продлены до 31 марта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины авиасообщениеМарокко
Читайте также
МАУ запускает новый рейс из Киева в Турцию: названа дата
В Британии назвали возможные сроки открытия международного авиасообщения
Прогноз погоды