Марокко остановило авиасообщение с Бельгией и Италией из-за COVID

Марокко решило остановить авиасообщение с Бельгией и Италией на фоне пандемии коронавируса. Там опасаются завоза в страну новых вариантов коронавируса.

Власти государства опасаются распространения мутаций коронавируса в стране во время COVID-вакцинации.

Ранее в Марокко уже запретили авиасообщение с рядом стран из-за появления случаев заражения новыми штаммами коронавируса. С января нельзя летать в Марокко из Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Нидерландов, Новой Зеландии, Турции, Швейцарии, ЮАР.

Также в стране остается действие режима чрезвычайного санитарного положения. Его ввели еще 20 марта 2020 года и с тех пор продлевали 11 раз. Новое продление рассчитано до 10 марта.