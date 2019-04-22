Марлос зможе допомогти збірній України у наступних матчах відбору Євро-2020

Футбольний хавбек донецького "Шахтаря" та національної збірної України Марлос, який переніс операцію на пахових кільцях, вже щосили займається у тренажерному залі. Про це повідомляє zbirna.com.

Зазначаться, що реабілітація гравця йде з випередженням графіку.

"Передбачається, що приблизно за два тижні український бразилець розпочне тренування, і якщо все піде за планом, встигне зіграти у поточному чемпіонаті УПЛ", - мовиться у повідомленні.

Це означає, що Марлос буде в нормі перед відбірковими поєдинками Євро-2020 із Сербією (7 червня) та Люксембургом (10 червня), і головний тренер збірної України Андрій Шевченко зможе розраховувати на одного з лідерів національної команди.

Нагадаємо, збірна України відіграла три позиції в рейтингу ФІФА.