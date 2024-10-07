В 72 ОМБр, которая защищала Угледар, новый комбриг: кто такой Александр Охрименко

Новым командиром 72-й ОМБр стал полковник Александр Охрименко, до этого ею руководил Герой Украины полковник Иван Винник. Бригада более двух лет удерживала Угледар , а также прошла бои за Бахмут, Павловку, Никольское, Новомихайловку и Водяное.

Кто такой Александр Охрименко

О смене руководства в бригаде заявили 7 октября на официальной странице Facebook.

"Далее Черных Запорожцев будет вести в бой полковник Александр Охрименко. Новые цели, задачи и приобретение способностей. Противнику легко не будет", – заявили в 72-й бригаде.

Александр Охрименко родился 19 октября 1984 года в Винницкой области. В 2006 году получил специальность "Офицер управления тактического уровня" в Одесском институте Сухопутных войск. Служил в 14 ОМБр и 72 ОМБр.

В июле 2023 года он был назначен на должность начальника Одесского областного ТЦК и СП, работал там до мая 2024 года.

"Александр – боевой офицер, знающий армию изнутри, четко понимающий потребности на фронте и неоднократно демонстрирующий преданность военному делу и Родине", – заявил тогдашний главнокомандующий Валерий Залужный, назначая Охрименко.

Спустя почти год Охрименко перешел на должность начальника отделом физкультурно-спортивной реабилитации Управления физической культуры и физкультурно-спортивной реабилитации Командование Сухопутных войск ВСУ. С осени этого года – он командир 72 ОМБр.

Охрименко женат, воспитывает дочь и сына.

Александр Охрименко стал командиром 72 ОМБр (фото: Facebook/Александр Охрименко)

Какой боевой путь прошел полковник

С марта 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, Охрименко встал на защиту Украины. Тогда Александр был начальником штаба 1-го механизированного батальона, он вместе с подразделением одним из первых вышел на выполнение боевых задач.

Сначала батальон направили в Донецкую область в район Амвросиевки, дальше – в Луганскую область, в Вознесеновку. Бойцы должны были отрезать от логистического обеспечения террористов из России. В ходе операции офицеры 72 ОМБр оказались на территории РФ, где пятерых украинских бойцов, в том числе и Охрименко, арестовали, но через несколько дней передали Украине.

С декабря 2014 по март 2015 Охрименко был начштаба батальона на границе в районе Красная Таловка – Станица Луганская, далее батальон вошел в состав 53 ОМБр, а затем был передислоцирован в Донецкую область. В начале 2015 года Охрименко вместе с бригадой вернулся в Белую Церковь.

Александр Охрименко встал на защиту Украины в 2014 году (фото: facebook.com/72.black.brigade)

Во время полномасштабного вторжения Охрименко во главе 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого прошел бои в Киевской (в частности, Макарове), Житомирской, Николаевской и Донецкой областях. Под его руководством бригада освободила от оккупантов часть Харьковской области.

Охрименко за свои военные заслуги перед Родиной получил многочисленные награды. За участие в Антитеррористической операции его наградили отличием президента Украины, в 2017 году ему вручили Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени, в 2022 году – ІІ степени, а также Крест боевых заслуг и Орден Даниила Галицкого за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Александр Охрименко получил многочисленные награды за военные достижения (фото: facebook.com/72.black.brigade)

Что известно о 72-й ОМБр

72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев создали в 2002 году на базе 72-й гвардейской механизированной дивизии, которая пошла от 72-й гвардейской мотострелковой дивизии. Бригада дислоцируется в Белой Церкви.

С начала АТО бойцы 72-й ОМБр выполняли боевые задания на востоке Украины, а в начале полномасштабного вторжения защищали Киев и участвовали в боях за Ирпень, Мощун, Гостомель, Бучу. После освобождения Киевской области бригаду перевели на Донбасс, а также в ноябре 2022 года она воевала на Херсонском направлении.

Нарукавный знак бригады (фото: Википедия)

В августе 2022 года бригада заняла оборону на Угледарском направлении. В конце сентября 2024 года россияне перерезали пути поставок боеприпасов ВСУ на позиции, бригада начала выход из Угледара. Это позволило минимизировать потери.

"Далее город держать уже был бы критично тяжело для наших подразделений, и мы бы имели больше потерь", – заявили в бригаде.

Добавим, что Угледар расположен в 57 км от Донецка, силы ВСУ более двух лет удерживали город от врага.

Угледар, август 2024 года (фото: facebook.com/72.black.brigade)