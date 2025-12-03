Марко Рубио назвал идеальное время для окончания войны в Украине

По словам Рубио, США - единственные в мире, кто может преодолеть разрыв между обеими сторонами, и они этим занимаются.

"В конце концов, все зависит от них. Если они решат, что не хотят завершать войну, война продолжится. Но мы попробуем ее закончить", - сказал он.

Госсекретарь США отметил, что США не могут "бесконечно финансировать Украину", сколько бы ни длилась война.

С другой стороны, по словам Рубио, нереалистично, чтобы Россия продолжала войну еще 4 - 5 лет.

"В какой-то момент этой войны Россия контролировала гораздо больше территорий Украины, чем сейчас. Если посмотреть на карту марта - апреля после вторжения и сравнить ее с картой сейчас, украинцы отбросили россиян сильно назад. Они уже достигли много из-за своей храбрости, смелости и того, как самоотверженно воюют, - сказал Рубио.

Однако, констатировал он, сейчас война превратилась в войну на истощение.

"К сожалению, россияне показывают готовность приносить в жертву 7 тысяч солдат в неделю ради своих целей", - сказал он.

Поэтому США сейчас пытаются понять, как можно закончить войну, чтобы защитить будущее Украины и чтобы обе стороны могли это принять.