Маркетплейс дронов для ВСУ: Минобороны привлекло уже 11 компаний

"Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины продолжает заключать государственные контракты с производителями беспилотников - 11 компаний уже интегрированы в маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.

Среди производителей, чьи дроны смогут выбирать военные:

Escadrone,

TAF Drones,

Vyriy Drone,

"ВНА Трейд",

"Генерал Черешня",

"Гриф".

В пилоте проекта 12 боевых бригад могут заказывать FPV-дроны через маркетплейс. В дальнейшем систему масштабируют на все Вооруженные силы Украины, а также расширят перечень типов дронов, доступных для заказа.

"На рынке немало дронов, но подразделения не всегда получают именно то, что нужно для выполнения задач. DOT-Chain Defence должен изменить эту логику: военные могут делать конкретные заказы под конкретные нужды", - отметил директор АОЗ Арсен Жумадилов.

По его словам, производитель видит реальный спрос, подразделение - своего поставщика, а АОЗ обеспечивает прозрачное и оперативное сопровождение

Формат маркетплейса предусматривает, что военные самостоятельно выбирают и заказывают необходимые дроны за средства АОЗ - для пилотного этапа Министерство обороны выделило агентству на закупку дронов один миллиард гривен.

В министерстве отметили, что все сопровождение процесса - от подписания контрактов до организации логистики и оплаты - обеспечивает АОЗ.

Благодаря цифровой модели взаимодействия процесс заказа максимально упрощен - военным нужно только три электронные подписи (КЭП), чтобы получить дрон. Это позволяет сократить время доставки до нескольких недель.