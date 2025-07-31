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Маркетплейс дронов для ВСУ: Минобороны привлекло уже 11 компаний

Фото: Минобороны дало старт новой системе закупки дронов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Одиннадцать украинских производителей беспилотников уже интегрированы в маркетплейс DOT-Chain Defence.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины продолжает заключать государственные контракты с производителями беспилотников - 11 компаний уже интегрированы в маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.

Среди производителей, чьи дроны смогут выбирать военные:

  • Escadrone,
  • TAF Drones,
  • Vyriy Drone,
  • "ВНА Трейд",
  • "Генерал Черешня",
  • "Гриф".

В пилоте проекта 12 боевых бригад могут заказывать FPV-дроны через маркетплейс. В дальнейшем систему масштабируют на все Вооруженные силы Украины, а также расширят перечень типов дронов, доступных для заказа.

"На рынке немало дронов, но подразделения не всегда получают именно то, что нужно для выполнения задач. DOT-Chain Defence должен изменить эту логику: военные могут делать конкретные заказы под конкретные нужды", - отметил директор АОЗ Арсен Жумадилов.

По его словам, производитель видит реальный спрос, подразделение - своего поставщика, а АОЗ обеспечивает прозрачное и оперативное сопровождение

Формат маркетплейса предусматривает, что военные самостоятельно выбирают и заказывают необходимые дроны за средства АОЗ - для пилотного этапа Министерство обороны выделило агентству на закупку дронов один миллиард гривен.

В министерстве отметили, что все сопровождение процесса - от подписания контрактов до организации логистики и оплаты - обеспечивает АОЗ.

Благодаря цифровой модели взаимодействия процесс заказа максимально упрощен - военным нужно только три электронные подписи (КЭП), чтобы получить дрон. Это позволяет сократить время доставки до нескольких недель.

Заметим, что ранее в этом месяце Минобороны Украины запустило новую цифровую систему поставки вооружения для ВСУ - DOT-Chain Defence.

Как сообщалось, каждая воинская часть сможет самостоятельно выбирать оборудование, которое ей действительно нужно, а DOT-Chain Defence обеспечивает финансирование, логистику и прямую связь с производителями без лишней бюрократии.

Сейчас система работает с FPV-дронами, но дальше охватит другие виды беспилотников, средства РЭБ и роботизированные комплексы.

Подробнее об этой системе, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Вооруженные силы Украины