Маркарова скаржиться на укріплення гривні і просить прогноз на 2020-2022

Міністерство фінансів України направило до Національного банку запити, щодо того, чи будуть уточнення прогнозу курсу валют на 2020-2022 роки. Про це міністр Оксана Маркарова написала на своїй сторінці у Facebook.

Як нагадала міністр, у травні уряд макропрогноз на три роки і він і є базою для проекту держбюджету на 2020 рік. Однак, зважаючи на результат 7 місяців 2019 року, очевидно укріплення гривні.

"Тому що в той час як український бізнес/компанії-експортери нарікають на посилення гривні, що впливає на їх конкурентоспроможність, для Мінфіну головне щоб бюджет, який ми плануємо, був реалістичним, а це значить що він має базуватися на максимально можливому точному прогнозі", - написала Маркарова.

Міністр хоче упередити ситуацію 2018 та особливо 2019 року, коли курс, який було надано в прогнозі, був стабільно вищим від фактичного, "і як результат впливає на стабільне невиконання доходів за тими категоріями, що залежать від курсу".

Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова наприкінці липня критикувала Національний банк за укріплення курсу гривні. Вона заявила, що задача НБУ - купувати валюту для поповнення резервів і таким чином згладжувати коливання курсу.

У той же час в НБУ заявили, що продовжать політику плаваючого курсу гривні, оскільки в довгостроковій перспективі вона найбільш ефективна. Володимир Лепушінській, заступник директора департаменту монетарної політики і економічного аналізу НБУ повідомив, що однакова ймовірність зміни обмінного курсу в обидві сторони (як девальвації, так і ревальвації) - необхідна умова зміцнення довіри до гривні і зниження доларизації економіки.