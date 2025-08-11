Маркарова: Трамп на переговорах с Путиным будет действовать с позиции силы

"Линия фронта на востоке и юге Украины - это линия между злом и добром. Вопрос в том, где она пройдет: на нашей территории, на наших границах или уже в Европе... Я уверена, что США будут действовать с позиции силы, и мы вместе найдем решение, чтобы остановить российскую агрессию", - подчеркнула она.

Комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина, дипломат отметила, что Украина "молится за то, чтобы Трамп был эффективным" и достиг отличных результатов.

Также она напомнила, что Украина дала согласие на любые виды прекращения огня, хоть полное, хоть частичное.

"Мы хотим, чтобы Путин остановился, и надеемся, что толчок со стороны президента Трампа, а также санкционные пакеты и вторичные санкции против тех, кто помогает России, убедят его наконец прекратить агрессию", - заявила дипломат.

Маркова добавила, что президент Украины Владимир Зеленский с самого первого дня агрессии РФ был предан делу мира и готов продвигать соответствующую повестку дня где угодно. В частности, если потребуется, он будет присутствовать на встречах.

Дипломат отметила, что Украина готова обсуждать как положить конец войне, однако прекращение огня всегда было важным шагом, чтобы "остановить убийства и перейти к дипломатии".

Она также подчеркнула, что именно РФ напала на Украину, незаконно захватив Крым и другие территории.

В то же время она предостерегла от идей относительно "буферных зон" или разделения Украины. По словам дипломата, это устаревшие концепции прошлого века.

Отдельно в Facebook Маркова написала, что "впервые за годы активных интервью в США взяла с собой в эфир" Конституцию Украины, которая содержит ответы на вопросы относительно украинских территорий.