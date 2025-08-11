RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Маркарова: Трамп на переговорах с Путиным будет действовать с позиции силы

Фото: Оксана Маркова (mof.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Посол Украины в США Оксана Маркова уверена, что США на переговорах с Россией будут действовать с позиции силы, и в конце концов будет найдено общее решение для прекращения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью для CBS News.

"Линия фронта на востоке и юге Украины - это линия между злом и добром. Вопрос в том, где она пройдет: на нашей территории, на наших границах или уже в Европе... Я уверена, что США будут действовать с позиции силы, и мы вместе найдем решение, чтобы остановить российскую агрессию", - подчеркнула она.

Комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина, дипломат отметила, что Украина "молится за то, чтобы Трамп был эффективным" и достиг отличных результатов.

Также она напомнила, что Украина дала согласие на любые виды прекращения огня, хоть полное, хоть частичное.

"Мы хотим, чтобы Путин остановился, и надеемся, что толчок со стороны президента Трампа, а также санкционные пакеты и вторичные санкции против тех, кто помогает России, убедят его наконец прекратить агрессию", - заявила дипломат.

Маркова добавила, что президент Украины Владимир Зеленский с самого первого дня агрессии РФ был предан делу мира и готов продвигать соответствующую повестку дня где угодно. В частности, если потребуется, он будет присутствовать на встречах.

Дипломат отметила, что Украина готова обсуждать как положить конец войне, однако прекращение огня всегда было важным шагом, чтобы "остановить убийства и перейти к дипломатии".

Она также подчеркнула, что именно РФ напала на Украину, незаконно захватив Крым и другие территории.

В то же время она предостерегла от идей относительно "буферных зон" или разделения Украины. По словам дипломата, это устаревшие концепции прошлого века.

Отдельно в Facebook Маркова написала, что "впервые за годы активных интервью в США взяла с собой в эфир" Конституцию Украины, которая содержит ответы на вопросы относительно украинских территорий.

Что предшествовало

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп анонсировал, что 15 августа на Аляске он встретится с главой Кремля Владимиром Путиным. Ключевой темой их переговоров будет война в Украине.

Накануне этого анонса Трамп сказал журналистам, что между Украиной и Россией может быть "обмен территориями".

В СМИ была информация, что в ходе визита спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву, 6 августа, Путин якобы согласится на остановку огня, если Украина выведет свои войска.

Немного позже Bild написало, что Уиткофф неправильно понял Путина. В частности, он трактовал выход ВСУ из Запорожской и Херсонской областей, как выход российских войск. Однако на самом деле Путин имел ввиду выход украинской армии.

Утром 9 августа президент Владимир Зеленский отреагировал на события, заявив, что Украина не будет отдавать свои территории оккупантам.

Также отметим, что параллельно с информацией о встрече Путина и Трампа, СМИ писали, что после этого может быть трехсторонняя встреча с участием Зеленского. Сейчас источники изданий допускают, что Зеленский тоже может принять участие в саммите на Аляске, но до конца решения пока еще нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Встреча Трампа и ПутинаВойна в Украине