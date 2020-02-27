Маркарова спрогнозувала тренд на валютному ринку

Фото: Оксана Маркарова (Віталій Носач, РБК-Україна)

На думку глави Мінфіну, гривня буде зміцнюватися

Міністр фінансів України Оксана Маркарова прогнозує зміцнення курсу гривні до долара. Про це вона сказала в інтерв'ю виданню FinClub.

Як міністр нагадала, поточний курс гривні до долара (24,5 /долар) зараз сильніше того, який був врахований у бюджеті (27 грн/долар).

"І ми бачимо тренд на подальше зміцнення", - сказала Маркарова.

За її словами, макроекономічні моделі показують: чим більше валюти буде заходити в країну, тим більше буде розвиватися економіка.

"Це теж вплине на посилення валюти", - додала міністр.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України прогнозує, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Такий прогноз закладений у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

Нагадаємо, за даними НБУ, через зміцнення курсу гривні чисті втрати державного бюджету (за вирахуванням економії на боргові виплати і витрати) у 2019 році склали близько 23 млрд грн.

Зазначимо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за січень-грудень 2019 року на 14,5%.