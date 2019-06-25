Маркарова повідомила про активні переговори з МВФ по новій програмі

Україна "веде дуже активні дискусії" з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової кредитної програми, оскільки країна готується до позачергових загальних виборів. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю Bloomberg.

Наголошується, що в кінці 2018 року МВФ погодився надати кредит у розмірі 3,9 млрд. доларів. Однак допомога поки припинена, поки не сформується новий уряд. За словами Маркарової, нова програма МВФ триватиме три роки.

"Цю програму, яка у нас є зараз, ми розробили програму порушення, щоб охопити Україну допомогою двох виборів. У певному сенсі, ця програма зробила те, що повинна була зробити", - сказала Маркарова.

Вона зазначила, що враховуючи те, що інвестори зацікавлені у внутрішніх облігаціях України, уряд, ймовірно, не буде продавати більше боргів на міжнародних ринках в 2019 році.

"В цьому місяці було продано 1 млрд євро боргів. Ми вже бачимо, що перевищуємо бюджетні прогнози щодо фінансування за рахунок місцевих позик ", - зазначила Маркарова.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Берліні з великим та середнім бізнесом Німеччини заявив про початок підготовки нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) в липні.

Раніше повідомлялося, що МВФ буде обговорювати питання про формат співпраці з Україною після проведення в країні парламентських виборів.