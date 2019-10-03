Маркарова розповіла про суть претензій до неї з боку НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало протокол щодо про адміністративне порушення щодо недостовірної інформації в декларації міністра фінансів Оксани Маркарової за 2017 рік. Про це сама Маркарова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією міністра, у НАЗК є претензії до вартості декларування її квартири, зарплати в Мінфіні і грошових коштів на рахунках та деяких доходів загалом на суму більше 100, але меншу 250 мінімумів.

"З протоколом не погоджуюсь, тому готуюсь надавати ці ж самі пояснення в суді", - додала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, 1 жовтня у Державному бюро розслідувань (ДБР) відбувся допит міністра фінансів України Оксани Маркарової. За інформацією прес-служби Мінфіну, справа стосується націоналізації "Приватбанку" і Маркарова перебувала на допиті як свідок.

Нагадаємо, у червні 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону Оксані Маркаровій, яка тоді виконувала обов'язки міністра фінансів України.