Маркарова о ракетах ATACMS для Украины: мы впервые услышали, что вопрос обсуждается

"Если до этого все ответы звучали как "just forget it" (забудьте об этом, - ред.), тогда (в мае, - ред.) мы впервые услышали о том, что вопрос обсуждается", - сказала посол.

Маркарова подчеркнула, что нет непреодолимых красных линий по поставкам вооружения Украине, но есть набор факторов, влияющих на решения партнеров.

"Нет каких-то непреодолимых красных линий, и есть много возможностей, о которых мы сначала слышали "нет", а потом слышали "да". Это не всегда потому, что была четкая позиция "нет" и она изменилась на четкую позицию "да" - это потому, что для получения каждой возможности существует большой набор факторов", - заявила дипломат.

Она добавила, что одним из важных факторов по поставкам ракет является политическая готовность США. Также важно проанализировать количество ракет, тренировки военных, интеграцию вооружения с уже имеющимся в ВСУ, производственный комплекс и логистику.

Кроме того, по словам дипломата, важно, чтобы не только у США были эти ракеты, но и другие партнеры Украины.

Отметим, ATACMS - это ракеты класса "земля-земля", которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Что этому предшествовало

Украинское руководство как военное, так и политическое подчеркивает, что ВСУ нуждаются в дальнобойном оружии для победы в войне. Долгое время партнеры не хотели предоставлять Украине такое оружие, опасаясь, что военные могут использовать его для ударов по территории РФ.

В последнее время риторика США по ATACMS изменилась. В частности, американские конгрессмены внесли в парламент резолюцию с призывом к администрации Байдена предоставить Украине эти ракеты.

Также напомним, что Украина получила от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow. В Минобороны отмечают, что ракеты на 100% поразили все цели, которые определил Генштаб ВСУ.

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