Маркарова прокоментувала коливання курсу гривні до долара

Традиційний тренд курсу гривні до долара, який сформувався в останні роки, у 2019 році був змінений. Про це міністр фінансів Оксана Маркарова сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Маркарова нагадала, що Україна вже четвертий рік живе з плаваючим валютним курсом.

"Ми бачимо, що тренд у цьому році відрізняється від тих, які були у попередні роки. У попередні роки ми бачили зміцнення гривні влітку і потім починався зворотній процес і гривня коливалась, але залишалась приблизно в тих рамках, які в макропрогнозі були затверджені. У цьому році ми бачимо дещо іншу динаміку", - повідомила вона.

Маркарова повідомила, що питання курсу гривні до долара обговорювалося під час наради, яку президент Володимир Зеленський провів з керівництвом Національного банку України та економічного блоку уряду 1 жовтня. За даними міністра, на нараді представники НБУ називали фактори, які впливають на курс гривні: інтерес нерезидентів до ОВДП та збільшення врожайності у сільському господарстві.

Міністр фінансів вкотре нагадала про те, що фактичний курс у цьому році не відповідає маркопрогнозу, який закладений до держбюджет. За її словами, це негативно впливає на виконання бюджету.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Олексій Гончарук прийшли до головного офісу Національного банку України, де відбулася нарада з керівництвом НБУ та економічним блоком уряду.

Зазначимо, долар почав дорожчати 30 вересня, а 2 жовтня на готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,72, продажу - 25,28 грн за долар. На міжбанку курс виріс до 24,9 грн за долар.