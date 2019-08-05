Маркарова: проект держбюджету-2020 на фінальній стадії

Робота Міністерства фінансів України над проектів Державного бюджету на 2020 рік знаходиться на фінальній стадії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра фінансів України Оксани Маркарової Facebook.

За її словами, відомство повністю готове до пікових виплат боргів у вересні.

"....ми пройшли половину року і висновки про виконання бюджету 2019 року мають вплив не тільки на 2019, але і на планування бюджету-2020, яке в Мінфіні входить у фінальну фазу перед його майбутньої подачею на розгляд вже новому Кабінетові Міністрів України. Якщо коротко: виклики є, але все під контролем, до вересня готові", - повідомила Маркарова.

За її словами, найближчим часом Міністерство фінансів дасть окрему детальну публічну аналітику по дивідендах/ччп державних компаній і іншим показникам, які відхилилися від плану.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство фінансів України заявило про готовність до пікових виплат у вересні. За оперативними даними Державного казначейства про виконання бюджету за сім місяців, доходи загального фонду Державного бюджету склали 584,1 млрд грн, що склало 97,4% від розпису.

Крім того, Україна повинна виплатити в третьому кварталі 2019 року борги на суму 133,81 млрд грн. Зокрема, в липні-вересні необхідно виплатити 74,41 млрд грн державного внутрішнього боргу і 59,40 млрд грн зовнішнього боргу.