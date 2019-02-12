Маркарова назвала терміни отримання другого траншу від ЄС

Другий транш від Євросоюзу може надійти в кінці березня - початку квітня

Европейский союз может перечислить Украины второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро в конце марта - начале апреля. Об этом на инвестиционной конференции Dragon Capital заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Она отметила, что Министерство финансов работает над выполнением условий для получения второго транша.

"В конце марта - начале апреля реально получить эти средства", - подчеркнула Маркарова.

Отметим, Евросоюз перечислил Украине первый транш в декабре.

Напомним, ранее глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что для укрепления украинской экономики, которая находится на полпути реформ, необходимо приложить значительные усилия.

МВФ одобрил новую программу для Украины в декабре 2018 года. Она рассчитана на 14 месяцев, первый транш объемом 1,4 млрд долларов уже зачислен в резервы. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года при позитивных итогах пересмотра прогресса в выполнении условий меморандума. Новая программа МВФ в размере 3,9 млрд долларов содержит меньше требований к структурным реформам.