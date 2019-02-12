Глава представництва МВФ оцінив прогрес реформ в Україні

Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

Україна знаходиться на півдорозі реформ

Для зміцнення української економіки, яка знаходиться на півдорозі реформ, необхідно докласти значних зусиль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови представництва МВФ в Україні Йости Люнгмана інтернет-виданню FinClub.

При цьому Люнгман зазначив, що МВФ бачить рішучість української влади в проведенні цих реформ. За його словами, це переконало Раду директорів МВФ схвалити програму стенд-бай.

"Хоча багато що було досягнуто за попередні п'ять років, треба визнати, що попередня програма розширеного фінансування не виправдала всіх покладених на неї очікувань", - сказав він.

Серед реформ він назвав середньострокове бюджетне планування, в процесі реформ знаходяться податкова і митна служба, в державних банках створюються незалежні наглядові ради, система транспортування газу відокремлюється від "Нафтогазу", посилюються наглядові та регуляторні правила для небанківських інститутів і в процесі створення Антикорупційний суд

"Україна має амбітну програму на 2019 рік, коли політичний фокус буде наведений на вибори", - додав Люнгман.

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року МВФ схвалив нову програму stand-by для України строком на 14 місяців. Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів вже зарахований в резерви. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Як зазначало агентство Standard & Poor's, нова програма МВФ stand-by у розмірі 3,9 млрд доларів містить менше вимог до структурних реформ в Україні, ніж програма розширеного фінансування EFF на 17,5 млрд доларів, яка діяла з 2015 року.