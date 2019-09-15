Маркарова назвала розмір витрат на субсидії в держбюджеті на 2020 рік

У проект державного бюджету на 2020 рік буде закладено понад 47 мільярдів гривень для виплат субсидій населенню. Про це розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Маркарової, витрати на виплату субсидій населенню в державному бюджеті на 2020 рік складуть 47,6 млрд гривень. Міністр наголосила, що субсидію отримають всі, хто її потребує.

"47,6 мільярдів закладено на субсидії. Тобто в повній мірі ми пройшли всі ці розрахунки з Міністерством соціальної політики, в повній мірі всі хто буде потребувати субсидії, будуть ними забеспечені", - заявила Маркарова

Також Маркарова зазначила, що в наступному році не буде жодних затримок з виплатою субсидій.

"Ніяких тут перебоїв не буде", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд планує закласти до державного бюджету на 2020 рік майже 246 мільярдів гривень на різних розпорядників, які залучені до безпеки та оборони. Для цього в проект держбюджету закладена спеціальна стаття.

Також РБК-Україна писало, що до Верховної ради України у неділю, 15 вересня, був внесений проект державного бюджету на 2020 рік. Текст документу поки відсутній на сайті українського парламенту.