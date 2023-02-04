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Маркарова о дальнобойных ракетах для Украины: активно работаем и над альтернативами

Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (facebook.com oksana.markarova)
Автор: Карина Левицкая

Пока решается вопрос о получении Украиной дальнобойных ракет, Киев неустанно работает и над альтернативными видами вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксану Маркарову во время телемарафона.

Относительно поставок дальнобойных ракет Украине Макарова отметила, что остается открытым вопрос об их наличии в Соединенных Штатах.

"И это касается не только ракет. Например, у нас остается одним из приоритетов противовоздушная оборона, есть все политические решения и есть уже практические решения, мы фактически получаем разные системы, но есть вопросы их наличия и скорости, с которой они могут производиться", – объяснила посол.

Она подчеркнула, что это касается и средств поражения для больших дистанций. По ее словам, это могут быть не только ракеты большей дальности. В данный момент Украина активно работает и над ударными дронами и над другими альтернативными системами, которые могут удовлетворить потребность военных в ударах по оккупантам на всей территории Украины.

Кроме того, посол заявила, что вопрос поставок боевых самолетов Украине постоянно находится в фокусе во время дискуссий с США.

Напомним, вчера министр обороны заявил, что Украина ведет переговоры о поиске платформы для получения авиации.

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