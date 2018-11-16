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Марія Музичук зіграла внічию у другій партії півфіналу ЧС

Новини » Спорт    16.11.2018 - 17:57
Марія Музичук зіграла внічию у другій партії півфіналу ЧС
Фото: Марія Музичук (twitter.com/ugrachess)

Ім'я іншої фіналістки вже відомо

Українка Марія Музичук зіграла внічию з росіянкою Катериною Лагно у другій партії 1/2 фіналу жіночого чемпіонату світу з шахів, який проходить у російському Ханти-Мансійську. Про це повідомляється в Twitter змагань.

Перша партія, яка відбулася напередодні, також завершилася внічию з рахунком 0,5:0,5. Тепер між суперницями буде проведено тай-брейк. Гра відбудеться 17 листопада.

Ім'я іншої фіналістки вже відомо. Китаянка Цзюй Веньцзюнь у другій партії переграла росіянку Олександру Костенюк і отримала зайвий день відпочинку перед боротьбою за титул.

Марія Музичук вийшла в півфінал ЧС з шахів Сестри Музичук піднялися в світовому шаховому рейтингу
Новини України шахматычемпионат мираМузычук
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