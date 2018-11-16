Марія Музичук зіграла внічию у другій партії півфіналу ЧС

Фото: Марія Музичук (twitter.com/ugrachess)

Ім'я іншої фіналістки вже відомо

Українка Марія Музичук зіграла внічию з росіянкою Катериною Лагно у другій партії 1/2 фіналу жіночого чемпіонату світу з шахів, який проходить у російському Ханти-Мансійську. Про це повідомляється в Twitter змагань.

Ju Wenjun advances to Final, Kateryna Lagno and Mariya Muzychuk to play tie-break. Read a report https://t.co/PzjbSfCrWU#ugrachess #wwcc2018 pic.twitter.com/TnX3ZU3L1r — chessugra (@ugrachess) November 16, 2018

Перша партія, яка відбулася напередодні, також завершилася внічию з рахунком 0,5:0,5. Тепер між суперницями буде проведено тай-брейк. Гра відбудеться 17 листопада.

Ім'я іншої фіналістки вже відомо. Китаянка Цзюй Веньцзюнь у другій партії переграла росіянку Олександру Костенюк і отримала зайвий день відпочинку перед боротьбою за титул.