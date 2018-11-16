Мария Музычук сыграла вничью во второй партии полуфинала ЧМ

Фото: Мария Музычук (twitter.com/ugrachess)

Имя другой финалистки уже известно

Украинка Мария Музычук сыграла вничью с россиянкой Екатериной Лагно во второй партии 1/2 финала женского чемпионата мира по шахматам, который проходит в российском Ханты-Мансийске. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Ju Wenjun advances to Final, Kateryna Lagno and Mariya Muzychuk to play tie-break. Read a report https://t.co/PzjbSfCrWU#ugrachess #wwcc2018 pic.twitter.com/TnX3ZU3L1r — chessugra (@ugrachess) November 16, 2018

Первая партия, которая состоялась накануне, также завершилась вничью со счетом 0,5:0,5. Теперь между соперницами будет проведен тай-брейк. Игра состоится 17 ноября.

Имя другой финалистки уже известно. Китаянка Цзюй Вэньцзюнь во второй партии переиграла россиянку Александру Костенюк и получила лишний день отдыха перед борьбой за титул.