Для Маріуполя придбають сучасні автобуси за кредитні кошти IFC

Кредит на 12,5 млн євро надає IFC з групи Світового банку

Международная финансовая корпорация (IFC) предоставляет финансирование в размере 12,5 млн евро на закупку 64 современных автобусов для города Мариуполя Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Как отметили в пресс-службе, средства также предназначены на реконструкцию городского автобусного депо, обновление ремонтного оборудования и развитие управления транспортной инфраструктурой города.

"Обновленный автобусный парк Мариуполя увеличит пропускную способность системы общественного транспорта, снизит выбросы углеводорода в атмосферу и позволит предоставлять жителям более качественные транспортные услуги", - отметили в пресс-службе.

Заместитель министра финансов по вопросам евроинтеграции Юрий Гелетий отметил, что инвестиции МФК в инфраструктуру Мариуполя, города, расположенного в 30 км от линии фронта, является лучшим доказательством доверия партнеров к Украине.

"Мы надеемся, что финансирование муниципалитетов станет одним из важных направлений деятельности МФК в будущем. И мы были бы очень признательны, если бы МФК могла стать первой МФО, которая будет предоставлять такое финансирование в гривне, и мы как Минфин готовы поддержать эту идею", - добавил чиновник.

Как сообщало РБК-Украина, правительство Франции предоставляет кредит в объеме 64 млн евро на проект по обновлению водоснабжения города Мариуполя Донецкой области.

Напомним, Международная финансовая корпорация (IFC), Министерство финансов и государственный АБ "Укргазбанк" начали оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.