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Над Мариупольским районом увидели "Шахед". Может лететь в направлении Днепра, - Андрющенко

Фото: над Мариупольским районом увидели "Шахед" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Над Мариупольским районом заметили пролет иранского дрона, который используют россияне. Он может лететь в направлении Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Пролет "Шахеда" над Мариупольским районом фиксируют наши источники. Шел в направлении Запорожья и области, по ходу визуально видят корректировку курса, поэтому окончательно утверждать направление сложно. Возможно, Днепр и область", - написал он.

Напомним, вчера россияне нанесли массированный удар по Украине. Оккупанты запустили 55 ракет, 47 из них уничтожили силы ПВО.

К тому же, захватчики нанесли комбинированный удар по Киеву и области. Сначала они запустили беспилотники, которые должны обнаруживать и истощать силы ПВО, а затем ракеты.

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