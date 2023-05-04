RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполе снова активизировалась российская авиация

Фото: в Мариуполе снова заметили российскую авиацию (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Над Мариуполем 4 мая снова активизировалась авиация оккупантов. Вражеские самолеты направлялись в сторону Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

На опубликованных кадрах в небе над оккупированным городом видны белые полосы от авиации.

По данным советника мэра, российские самолеты "заходят" по направлению Ейска и Приморско-Ахтарска и следуют вдоль берега Азовского моря в сторону оккупированного Бердянска Запорожской области.

Напомним, сегодня, 4 мая, в оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв.

В ГУР Минобороны сообщили, что российские оккупанты готовятся к круговой обороне Мариуполя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольРосавиацияВойна в УкраинеВойна России против Украины