Мир находится в переломном моменте, украинцы делают невероятное, - Байден

Украинские военные выполняют невероятную работу. Сегодня мир находится в переломном моменте, а все принятые решения будут определять, как он будет выглядеть в будущем.

Об этом заявил президент США Джо Байден на приеме с американскими военачальниками, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Должен вам признаться, я был немного удивлен тем, насколько храбры, насколько удивительно храбры не только военные, но и украинский народ. Они просто делают невероятную работу. И это благодаря вам", - заявил президент США.

Как отметил Джо Байден, Америка и мир находятся в переломном моменте. Все решения принятые несколько лет назад, а также те, которые будут приняты в будущем - определят, как мир будет выглядеть в последующие десятилетия.

"Итак, на кону стоит большое дело. Очень многое поставлено на карту", - добавил Байден.