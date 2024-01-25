В Мариуполе зафиксировали многочисленные перемещения грузовиков с БК оккупантов (видео)

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали многочисленные перемещения российских грузовиков с БК внутри города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксируем многочисленные внутренние перемещения грузовиков с БК внутри города. Из ММК им. Ильича и "Азовмаша" по разным промзонам и военным базам оккупантов в Кальмиусском и Приморском районах", - написал Андрющенко.

Он также сообщил, что одновременно с этим весь состав гражданских рабочих ММК им. Ильича и "Азовмаш" отправили в отпуск за свой счет на два месяца.

"Предварительно при многочисленных разговорах оккупантов они ожидают большую партию БК и пока неизвестного оружия на следующую неделю. И именно для этого готовят территорию заводов, одновременно нивелируя фактор посторонней фиксации со стороны рабочих", - добавил советник мэра.

Перемещение оккупантов в Мариуполе

Напомним, ранее мы сообщали, что в Мариуполе зафиксировали перемещение оккупантов в направлении Волновахи Донецкой области.

Как отмечается, из Новоазовского и Бердянского направления преимущественно живая сила и инженерные подразделения перемещаются по трассе Мариуполь-Донецк в сторону Волновахи.

К тому же, зафиксирован факт использования бетонных конструкций, похожих на секции для многоэтажек в обустройстве фортификаций на участках вокруг Волновахи.

Позже в Мариуполе снова зафиксировали перемещение техники кафиров в направлении Волновахи. Также россияне продолжают строить новые бетонные укрепления. Вероятно, готовятся к наступлению.

Также 19 января мы сообщали, что военная активность кафиров в Мариуполе Донецкой области стремительно возросла. Россияне продолжают опрокидывать гусеничную технику и грузовики с БК в направлении Волновахи и Угледара.