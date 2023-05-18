В Мариуполе военная фура слетела с дороги в руины

В оккупированном российскими войсками Мариуполе по неизвестным причинам фура слетела с дороги в руины. Инцидент произошел по ул. Куинджи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"По предварительной информации от наших, фура загружена чем-то военным", - сообщил он.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе фиксируют массовую переброску военной техники, которая двигается в сторону Бердянска, Пологов и Волновахи.
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