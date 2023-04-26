"Разбомбленный Драматический театр еще до разбора завалов и с надписью "Дети". Мариуполь в ранах перед демонтажем. Судя по истории разрушений - фото со спутника сделано в разные даты после середины марта 2022 года", - написал Андрющенко.

"Мы детально проработали карту всех кладбищ. И нашли новые сектора массовых захоронений на Новотроицком кладбище (Левобережное кладбище). Секторы по размеру визуально больше братских могил в с. Виноградное или с. Мангуш", - добавил советник мэра.

Он отметил, что Новотроицкое кладбище было достаточно долгое время (приблизительно до середины июля) закрыто и под контролем оккупантов.

"Кто похоронен и в какой период на данный момент неизвестно. Будем пытаться выяснить, насколько это возможно", - объяснил Андрющенко.

Также он подчеркнул, что вся истина будет установлена после деоккупации Мариуполя. Поэтому не нужно снижать активность мониторинга и получения информации о преступлениях России в Мариуполе ни на минуту. Пока последний преступник оккупантов не будет наказан.

Фото: в Мариуполе обнаружили новые массовые захоронения (t.me/andriyshTime)